Управление электротранспорта Кишинева рассказало, сколько стоит реклама в троллейбусах (ДОКУМЕНТ)

Муниципальный советник ПСРМ Никита Цуркан получил ответ на свой запрос о стоимости внутренней и наружной рекламы в троллейбусах муниципия.

В частности, как сообщается в документе, достаточно заплатить всего 20 тысяч леев, чтобы целый год реклама той или иной компании красовалась снаружи троллейбусов старого образца. Наружная реклама на новых троллейбусах стоит на 7 тысяч дороже.

Реклама на переднем бампере троллейбусов стоит 600 леев в месяц, а на заднем стекле – 380 леев в месяц. На данный момент реклама размещена на 63 троллейбусах и может быть размещена еще на 76.

В ответе также отмечается, что за первые 8 месяцев нынешнего года Управление электротранспорта Кишинева выручило 563,5 тысяч леев от размещения рекламы. Деньги были направлены на производственную деятельность предприятия.