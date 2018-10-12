Управление электротранспорта Кишинева рассказало, сколько стоит реклама в троллейбусах (ДОКУМЕНТ)

Управление электротранспорта Кишинева рассказало, сколько стоит реклама в троллейбусах (ДОКУМЕНТ)

Муниципальный советник ПСРМ Никита Цуркан получил ответ на свой запрос о стоимости внутренней и наружной рекламы в троллейбусах муниципия. 

В частности, как сообщается в документе, достаточно заплатить всего 20 тысяч леев, чтобы целый год реклама той или иной компании красовалась снаружи троллейбусов старого образца. Наружная реклама на новых троллейбусах стоит на 7 тысяч дороже.

Реклама на переднем бампере троллейбусов стоит 600 леев в месяц, а на заднем стекле – 380 леев в месяц. На данный момент реклама размещена на 63 троллейбусах и может быть размещена еще на 76.

В ответе также отмечается, что за первые 8 месяцев нынешнего года Управление электротранспорта Кишинева выручило 563,5 тысяч леев от размещения рекламы. Деньги были направлены на производственную деятельность предприятия.

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