Упавшую с восьмого этажа девочку из Бельц перевели в нейрохирургическое отделение

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Полуторогодовалая девочка, которая выпала с восьмого этажа жилого дома в Бельцах, была переведена в отделение нейрохирургии столичного Института матери и ребёнка.

Такое решение было принято вчера, 8 мая, после того, как врачи отметили улучшение состояния здоровья малышки, передаёт jurnaltv.md. Тем не менее пациентка проведёт ещё какое-то время в больнице из-за полученных травм.

Напомним, что трагедия произошла вечером 29 апреля. Маленькая девочка взобралась на подоконник и упала с этажа, пока её мать спала. Предполагается, что мать потерпевшей находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция расследует это дело, в результате чего будет установлено, получит ли мать пострадавшей наказание за то, что оставила ребёнка без присмотра.