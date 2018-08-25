Упавший с крыши здания в Кишиневе подросток находится в тяжелом состоянии (ВИДЕО)

Упавший с крыши здания в Кишиневе подросток находится в тяжелом состоянии (ВИДЕО)

Несовершеннолетний, рухнувший с крыши недостроенного здания на Ботанике, госпитализирован в реанимационное отделение больницы Игнатенко.

– Его состояние очень тяжелое, у него множество травм рук и ног, понадобилась срочное вмешательство травматологов, – рассказала врач этого лечебного учреждения Лилия Киося.

По словам родителей, мальчик отправился гулять вместе с компанией приятелей. Звонок в 112 сделал прохожий, увидев произошедшее, пишет publika.md.

Полиция изучает инцидент, проверяя на законность действия владельца здания, с которого упал подросток. Могут быть привлечены к ответственности и его родители.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md