Упавшие деревья, обесточенные села, поврежденные жилые дома – результаты разгула стихии на севере Молдовы

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По предварительной оперативной информации, представленной ГИЧС, в результате проливных дождей, сопровождаемых сильным ветром, помощь спасателей понадобилась во многих населенных пунктах на севере Молдовы.

В частности, непогода повалила деревья в Бельцах, Единцах и Бричанах. В двух последних городах ветки упали на газопроводы. Сотрудники ГИЧС осуществляют по разблокированию для недопущения утечки газа.

Более того, упавшие деревья повредили 4 балкона в жилом доме в Бельцах. Здесь были созданы оперативные группы спасателей для мониторинга ситуации и проведения необходимых работ.

Кроме того, в некоторых населенных пунктах в Единцах и в Бричанах было частично отключено электричество. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям следит за происходящим. Специальным комиссиям предстоит оценить причиненный ущерб.