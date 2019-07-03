Упавшие деревья, обесточенные села, поврежденные жилые дома – результаты разгула стихии на севере Молдовы

Упавшие деревья, обесточенные села, поврежденные жилые дома – результаты разгула стихии на севере Молдовы

По предварительной оперативной информации, представленной ГИЧС, в результате проливных дождей, сопровождаемых сильным ветром, помощь спасателей понадобилась во многих населенных пунктах на севере Молдовы. 

В частности, непогода повалила деревья в Бельцах, Единцах и Бричанах. В двух последних городах ветки упали на газопроводы. Сотрудники ГИЧС осуществляют по разблокированию для недопущения утечки газа.

Более того, упавшие деревья повредили 4 балкона в жилом доме в Бельцах. Здесь были созданы оперативные группы спасателей для мониторинга ситуации и проведения необходимых работ.

Кроме того, в некоторых населенных пунктах в Единцах и в Бричанах было частично отключено электричество. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям следит за происходящим. Специальным комиссиям предстоит оценить причиненный ущерб.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md