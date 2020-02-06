Упавшие деревья и порванные провода: последствия ураганного ветра в Молдове (ФОТО)

Упавшие деревья и порванные провода: последствия ураганного ветра в Молдове (ФОТО)

Из-за сильного ветра минувшей ночью в Кишинёве упало много деревьев, веток, а также были порваны провода. Работники муниципальных служб со вчерашнего вечера ликвидируют последствия непогоды. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан

Стоит отметить, что из-за сильного ветра авиарейс Стамбул-Кишинёв, который должен был прибыть вчера в 20.50, был отменён. Также из-за ураганного ветра власти Румынии были вынуждены приостановить деятельность контрольно-пропускного пункта на молдо-румынской границе «Кагул-Оанча».

Первые фотографии с последствиями сильного ветра стали появляться в социальной сети уже вчера. Так, в столице из-за непогоды пострадал автомобиль, упавшая ветка разбила его лобовое стекло.

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