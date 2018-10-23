Упавшая со второго этажа на Ботанике женщина скончалась в больнице

Молодая женщина в возрасте 28 лет, которая вчера была госпитализирована в тяжёлом состоянии после падения со второго этажа жилого дома, скончалась в больнице.

Как сообщила пресс-секретарь больницы скорой помощи Кристина Горе, потерпевшая получила многочисленные травмы после того, как упала на бетонную пристройку, а затем на землю, пишет unimedia.md. Жительницу Кишинёва доставили в больницу, где было проведено хирургическое вмешательство. Несмотря на усилия врачей, потерпевшая скончалась.

Напомним, что трагический инцидент произошёл вчера, 22 октября, на улице Трандафирилор столичного сектора Ботаника.