Упал и больше не встал: в Ниспоренах нашли труп мужчины

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Бездыханное тело 50-летнего мужчины нашли прохожие на улице. Инцидент произошёл вчера вечером в селе Милешты Ниспоренского района.

Как сообщила пресс-секретарь ГИП Марьяна Бециву, в полицию обратился примар села. По рассказам сельчан, мужчина возвращался домой от своей сожительницы. По дороге он внезапно упал, ударился головой о землю и умер, пишет deschide.md.

По факту случившегося было инициировано расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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