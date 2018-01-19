“Униря” на трезвую голову не получается”: в Сети высмеяли подарок Гимпу журналистам

В рамках сегодняшней пресс-конференции лидер Либеральной партии подарил журналистам по бутылке вина с этикеткой “Унире 2018”, а также с собственной цитатой “Говорим на одном языке, являемся одной нацией, будет одной страной”.

Преподнеся представителям СМИ бутылки, Гимпу строго наказал им открыть их, когда наступит эта самая унире. Пользователей соцсетей подарок насмешил.

– Я много раз говорил, что “униря” на трезвую голову не получается и не хочется. Гимпу сегодня презентовал новое вино “униря”. Скоро еще много таких смешных вещей, – написал депутат ПСРМ Григорий Новак.



Мнение народного избранника поддержали пользователи соцсетей.

– “Наверное, такое же горькое на вкус, как все остальные “унири”, “У Гимпу ничего на трезвую голову не получается”, “Пролетит с вином, как фанера над Парижем! Уже не знают, как заработать еще 3 копейки к миллиардам”, “Написал Богу, просил о помощи. Вот и посоветовал Бог: пей, Миша, лучше, и униря сбудется”, – написали они.