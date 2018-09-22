Унионисты внезапно перенесли запланированный на завтра автопробег

Унионисты внезапно перенесли запланированный на завтра автопробег

Планам сторонников объединения Молдовы и Румынии помешали их же единомышленники – члены Либеральной партии, которые завтра намерены организовать свой автомобильный марш и сбор подписей в поддержку объединения двух стран. 

Таким образом, организаторы действа решили уступить этот день ЛП для проведения либералами намеченных ими акций. А изначально запланированный на завтра, 23 сентября, унионистский автопробег был перенесен на месяц и состоится уже 21 октября.

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