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Унионисты в шоке: сторонников объединения Молдовы с Россией больше, чем объединения с Румынией (ФОТО)

Унионисты в шоке: сторонников объединения Молдовы с Россией больше, чем объединения с Румынией (ФОТО)

Открыто проводимая в нашей стране агитация за объединение с Румынией не дала ожидаемых результатов ее инициаторам. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса “Барометр общественного мнения. Ноябрь 2017 года”. Согласно итогам исследования, в случае если бы в нашей стране состоялся референдум по вопросу объединения Молдовы и Румынии, то за проголосовали бы 21,8% граждан. В то же время если бы плебисцит прошел по вопросу объединения Молдовы и России, за проголосовали бы 33% молдаван. Примечательно, что и противников объединения Молдовы и Румынии также больше, чем тех, кто не желает объединения Молдовы и России: 56,2% против 40,3%.

Опрос проводился с 18 ноября по 5 декабря. В нем приняли участие 1113 человек. Погрешность исследования составляет +/-2,9%.

 

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