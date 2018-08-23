Унионисты Шалару вандализировали советский танк-памятник, выкрасив его в цвета флага Румынии (ФОТО)

Об этом лидер Партии национального единства и бывший министр обороны Молдовы с гордостью сообщил на своей странице в соцсети.

Вандалы Шалару изуродовали краской танк, расположенный в Леушанах, дуло которого, к слову, направлено на Румынию. Либерал выразил мнение, что в республике необходимо отправить на металлолом все советские танки, и посетовал, что ему не удалось сделать этого в бытность министром.

Депутат от Партии социалистов Григоре Новак, возмущенный таким поступком униониста, рассказал, как хотел бы наказать его за это.

– Я бы разрисовал глаза этому недобитому арийцу, в лиловый цвет за такие поступки. Видимо, при Ясско-Кишинёвской операции не всех фашистов уничтожили – вот Шаларик жив, – написал он.