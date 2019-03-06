Унионисты потерпели полное фиаско на выборах: их “прокатили” и по стране, и по округам

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Выступающие за объединение Молдовы и Румынии бывшие кандидаты по одномандатным округам набрали всего 1,57% голосов на прошедших парламентских выборах. Об этом пишет unimedia.info, отмечая, что больше всего кандидатов-унионистов было от Либеральной партии. У НЛП было три кандидата-униониста по одномандатным округам, а от партии “Демократия дома” – всего один.

В то же время кандидаты-унионисты, объявившие себя независимыми, Калин Виеру, Борис Волосатый и Олег Брега, набрали 531, 603 и 2016 голосов соответственно. Таким образом, в целом ратующие за “унире” претенденты в депутаты набрали всего 20621 или 1,578% от общего числа голосов, отданных по одномандатным округам.

Не лучшим образом ситуация обстоит и по общенациональному округу, где унионистские партии набрали всего 2,4% голосов. Таким образом, ни одно из формирований, объявивших своей главной целью объединение Молдовы и Румынии, не преодолело избирательный порог и не будет представлено в составе нового законодательного органа.