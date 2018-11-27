Унионисты не унимаются: 1 декабря сторонники ликвидации Молдовы проведут в Кишиневе марш

Мероприятие будет приурочено к Национальному дню Румынии. Действующие в Молдове унионистские организации намерены провести в Кишиневе марш, который стартует от Военного кладбища.

Там унионисты намерены возложить цветы в память о тех, кто боролся за объединение Молдовы и Румынии. Следующей остановкой антигосударственников станет памятник депортированным на Железнодорожном вокзале, после чего участники марша направятся к монументу Штефана чел Маре.

Примечательно, что унионисты готовы предоставить транспорт всем желающим принять участие в аналогичном марше в румынской Алба-Юлии. Сторонники ликвидации государственности Молдовы считают своим “моральным и историческим долгом” отметить памятную дату.