Унионисты не унимаются: 1 декабря сторонники ликвидации Молдовы проведут в Кишиневе марш

Унионисты не унимаются: 1 декабря сторонники ликвидации Молдовы проведут в Кишиневе марш

Мероприятие будет приурочено к Национальному дню Румынии. Действующие в Молдове унионистские организации намерены провести в Кишиневе марш, который стартует от Военного кладбища. 

Там унионисты намерены возложить цветы в память о тех, кто боролся за объединение Молдовы и Румынии. Следующей остановкой антигосударственников станет памятник депортированным на Железнодорожном вокзале, после чего участники марша направятся к монументу Штефана чел Маре.

Примечательно, что унионисты готовы предоставить транспорт всем желающим принять участие в аналогичном марше в румынской Алба-Юлии. Сторонники ликвидации государственности Молдовы считают своим “моральным и историческим долгом” отметить памятную дату.

Стоит напомнить, что согласно всем опросам общественного мнения, идею “унири” поддерживают менее 25% молдаван.

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