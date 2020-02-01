Унионист Цыку официально объявил в Румынии, что будет баллотироваться в президенты Молдовы

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Председатель Партии национального единства, унионист Октавиан Цыку будет баллотироваться в президенты Молдовы. Об этом Цыку заявил накануне.

Примечательно, что официальное объявление было сделано не где-нибудь, а в соседней Румынии, за объединение с которой так отчаянно ратует потенциальный кандидат. Как пишет viatanemteana.info, там делегация ПНЕ накануне принимала участие в качестве гостя на мероприятии Партии народного движения, основанной другим унионистом, Траяном Бэсеску.

Стоит отметить, что Цыку является депутатом Парламента РМ. В законодательный орган он прошел по спискам блока “АКУМ”, а затем вошел в состав фракции “Платформа “Достоинства и правда”. Правда, в сентябре он вышел из нее и заявил, что будет независимым.

В “большую политику” Цыку пришел благодаря ЛДПМ, которая выдвинула его на пост министра молодежи и спорта. До тех пор был профессиональным боксером.