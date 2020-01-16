Уникальные кадры: как встречали президента пассажиры самолета “Кишинев-Москва” (ВИДЕО)

Уникальные кадры: как встречали президента пассажиры самолета “Кишинев-Москва” (ВИДЕО)

Этим вечером президент Молдовы Игорь Додон отправился в Москву. По традиции глава государства летит в российскую столицу обычным рейсом и эконом-классом. 

Впрочем, сразу занять свое место Игорь Додон не смог. Пассажиры рейса буквально окружили президента: кто-то попросил сфотографироваться на память, кто-то решил воспользоваться возможностью, чтобы рассказать главе государства о наболевшем, а другие просто жали главе государства руку и благодарили.

Видео появилось в социальной сети.

– Сегодня вечером летел в Москву вместе с Игорем Николаевичем. Вот так встречают президента из народа и для народа! Одни просто фото делают, другие обращаются с личными проблемами, – написал автор ролика, депутат ПСРМ Владимир Односталко. 

Ролик опубликовал и прокомментировал и сам глава государства.

– Хорошо пообщались с нашими согражданами во время перелёта Кишинёв – Москва! – отметил он. 

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