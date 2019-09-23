Униформа для молдавских пограничников была незаконно сшита в Тирасполе: существует угроза госбезопасности

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Во время масштабных проверок, проводимых в КПП «Международный аэропорт Кишинёва», было установлено, что партия униформы для сотрудников Пограничной полиции была сшита экономическим агентом из Тирасполя.

Согласно условиям контракта, экономический агент из Кишинёва был обязан изготовить и доставить в Генеральный инспекторат Пограничной полиции 400 комплектов униформы в соответствии с утверждённой моделью и представленным описаниям. Однако экономический агент, не уведомив заказчика, нанял для выполнения данной работы компанию из Тирасполя. В результате этого конфиденциальность и безопасность были нарушены, сообщает пресс-служба Пограничной полиции.

Кроме этого, в связи с тем, что униформа была изготовлена в регионе, не контролируемом РМ, существует риск того, что репутация Пограничной полиции РМ будет запятнана. Более того, это может создать угрозу государственной безопасности. Таким образом, чтобы избежать неизбежные риски, Генеральный инспекторат пограничной полиции обратился с уведомлением о произошедшем в органы, ответственные за администрирование налогов, пошлин и других платежей в интересах государства, а также те, которые отвечают за проведение таможенного контроля и надзора.

По данному факту ведётся следствие.