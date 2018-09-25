Уничтоженные “Гаудеамус” и ДК Профсоюзов, закрытые школы: Цырдя рассказал, что покажут власти РМ в Дни европейского наследия

Уничтоженные “Гаудеамус” и ДК Профсоюзов, закрытые школы: Цырдя рассказал, что покажут власти РМ в Дни европейского наследия

Депутат от Партии социалистов, политический аналитик Богдан Цырдя с горечью и иронией прокомментировал новость о том, что в Молдове стартовали Дни европейского наследия.

Обрисовал он и маршрут экскурсий для “важных лиц”, который будет вполне логичным со стороны властей страны.

– 1. Здание президентуры – разрушено проевропейскими партиями – ЛДПМ, АНМ, ЛП в 2009 году. Ущерб – более 7 млн евро.

2. уничтоженный дворец профсоюзов на Рышкановке. Здесь постарался Кауфланд;

3. уничтоженный кинотеатр “Гаудеамус”;

4. уничтоженный Республиканский стадион (5 га, 20 млн евро), который был передан посольству США;

5. кафе “Гугуцэ”;

6. кинотеатр “Патрия”, напротив театра Оперы и Балета. Его вроде закрывают;

7. Органный зал. Его намереваются закрыть/отобрать братья румыны;

8. 208 школ, которые были закрыты в 2009-2017 гг под мудрым руководством Всемирного банка и программы PRIM. За это мы получили кредит в размере $50млн;

9. БЕМ, УНИБАНК, БАНКА Сочиалэ –уничтожены под мудрым руководством МВФ и ВБ. Так утверждает премьер Юрие Лянкэ. И мы ему верим;

10. cпорткомплекс “Юность” – уничтожен под мудрым руководством олимпийского комитета

Другие формы “европейского наследия” в виде закрытых больниц, медпунктов, заводов и домов культуры – обещают показать в следующем году, – съязвил Цырдя.

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