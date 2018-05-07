Унгенский “фермер” попался при прополке собственного поля конопли

Унгенский “фермер” попался при прополке собственного поля конопли

Жителя Унген задержали за выращивание конопли. 52-летний мужчина заявил, что делает он это в личных целях.

“Фермер” был пойман при движении в направлении к населенным пунктам Костулень-Морень, пишет stirilocale.md.

При нем, а также в транспортном средстве, оставленном неподалеку, были обнаружены сельскохозяйственные инструменты, использовавшиеся для обработки конопляного поля.

Растения были изъяты и отправлены на экспертизу. “Наркофермеру” грозит наказание в виде штрафа в размере от 200 до 400 условных единиц или общественные работы на срок до 100 часов.

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