Унесённая славой. За что Маргарет Митчелл ненавидела Скарлетт О`Хара

В день рождения Маргарет Митчелл АиФ вспоминает историю знаменитой писательницы, жизнь которой делится на «до» и «после» выхода в свет книги «Унесённые ветром».

8 ноября 1900 года родилась Маргарет Митчелл, автора легендарного романа «Унесённые ветром». Публикация единственной книги писательницы в 1936 году имела беспрецедентный успех: за считанные дни из обычной домохозяйки миссис Джон Р. Марш превратилась в литературную звезду первой величины. Но ни слава, ни деньги не принесли ей счастья…

Отчаянная феминистка

Родословная Маргарет похожа на историю семьи её героини — Скарлетт О`Хара. Предки писательницы по отцовской линии — выходцы из Ирландии, по материнской — из Франции. Оба её деда сражались на гражданской войне между Севером и Югом, на фоне которой разворачиваются события романа «Унесённые ветром». Темноволосую зеленоглазую героиню романа Маргарет во многом списала с себя, но девушка скромничала, начиная книгу со слов: «Скарлетт О`Хара не была красива», — ведь сама она всегда отличалась красотой, которая, как магнит, притягивала мужчин.

Очаровательной, образованной, остроумной, богатой девушке делали предложение десятки поклонников, но её выбор пал на известного своими любовными похождениями Реда Апшоу. Очень скоро Маргарет поняла, что брак с широкоплечим рыжеволосым красавцем оказался ошибкой. Всего через 10 месяцев после свадьбы девушка развелась — для светской дамы по тем временам процедура крайне унизительная, на которую решались далеко немногие.

Как и героиня своего романа, писательница обладала мужским характером, который проявлялся буквально во всём. Ещё в юности в дневнике девушка писала, что хотела служить в военном училище, но к большому разочарованию юной особы в начале XX века женщин в армию не брали. Тем не менее, выбором профессии Маргарет всё равно отличилась. Она твёрдо решила построить свою карьеру в сфере журналистики, которая в то время считалась исключительно мужским ремеслом.

Когда Маргарет пришла устраиваться в газету «Атланта Джорнал» на должность репортёра, главный редактор даже заявил: «Как леди из хорошей семьи может позволить себе писать об обитателях городского дна и беседовать с разными оборванцами?». Но очень скоро изменил своё отношение к амбициозной девушке. Юная писательница показала, что достойна этого места, заслужив признание читателей и должность ведущего репортёра. В общей сложности для «Атланты Джорнал» Маргарет написала более двух сотен статей, очерков и рецензий. Доказав, что с профессией журналиста легко могут справляться не только мужчины, Маргарет решила посвятить себя семье и оставила работу.

«Замужняя женщина должна быть, прежде всего, женой. Я — миссис Джон Р. Марш», — заявила писательница вскоре после того, как во второй раз вышла замуж. Её избранник Джон Марш был спокойным, терпеливым, верным человеком — полной противоположностью первого мужа. Но стать обычной домохозяйкой и наслаждаться тихим счастьем семейной жизни Маргарет так и не удалось. В эти годы она писала роман, которому суждено было изменить всю её жизнь.

Женщина-легенда

С 1926 по 1933 год Маргарет работала над книгой, которую, кроме своего мужа, долгое время никому не показывала. Только в 1935 году с рукописью ознакомился представитель крупнейшего американского издательства «Макмиллан», который путешествовал по стране в поисках новых литературных талантов.

Книга «Унесённые ветром» увидела свет в 1936 году и произвела настоящий фурор среди читателей, хотя сама автор такого успеха никогда не понимала. О своём сочинении она отзывалась довольно скромно: «…это, в сущности, простая история об абсолютно простых людях. Здесь нет изысканного стиля, нет философии, минимум описания, нет грандиозных мыслей, нет скрытых значений, никакой символики, ничего сенсационного — словом, ничего из того, что делало другие романы бестселлерами».

Сразу после выхода книги на Митчелл посыпались сотни предложений об интервью, в которых её непременно спрашивали об отношении к своей героине. Писательница раз за разом терпеливо разъясняла журналистам: «Я старалась описать далеко не восхитительную женщину, о которой можно сказать мало хорошего… я нахожу нелепым и смешным, что мисс О’Хара стала чем-то вроде национальной героини, я думаю, что это очень скверно для морального и умственного состояния нации — если нация способна аплодировать и увлекаться женщиной, которая вела себя подобным образом».

Как бы то ни было, «падшая» женщина из романа Маргарет стала настоящим примером для подражания, а бестселлер принёс своей создательнице Пулитцеровскую премию. Но, помимо славы, на Митчелл обрушились бесконечные финансовые проблемы, которые она старалась решать исключительно сама — в результате здоровье писательницы стремительно ухудшалось. Однако миру не суждено было запомнить Маргарет ни больной, ни пожилой женщиной. Она умерла внезапно, всего в 48 лет — писательницу сбил пьяный водитель, когда они с мужем шли в кино.

Никто не знает, создала бы Маргарет Митчелл ещё один литературный шедевр, если бы прожила долгую жизнь. Но даже один роман сделал имя писательницы знаменитым, а его экранизация принесла ей мировое признание, которое она до последних дней считала незаслуженным наказанием.