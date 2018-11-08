Унесённая славой. За что Маргарет Митчелл ненавидела Скарлетт О`Хара

Унесённая славой. За что Маргарет Митчелл ненавидела Скарлетт О`Хара

В день рождения Маргарет Митчелл АиФ вспоминает историю знаменитой писательницы, жизнь которой делится на «до» и «после» выхода в свет книги «Унесённые ветром».

8 ноября 1900 года родилась Маргарет Митчелл, автора легендарного романа «Унесённые ветром». Публикация единственной книги писательницы в 1936 году имела беспрецедентный успех: за считанные дни из обычной домохозяйки миссис Джон Р. Марш превратилась в литературную звезду первой величины. Но ни слава, ни деньги не принесли ей счастья…

Отчаянная феминистка

Родословная Маргарет похожа на историю семьи её героини — Скарлетт О`Хара. Предки писательницы по отцовской линии — выходцы из Ирландии, по материнской — из Франции. Оба её деда сражались на гражданской войне между Севером и Югом, на фоне которой разворачиваются события романа «Унесённые ветром». Темноволосую зеленоглазую героиню романа Маргарет во многом списала с себя, но девушка скромничала, начиная книгу со слов: «Скарлетт О`Хара не была красива», — ведь сама она всегда отличалась красотой, которая, как магнит, притягивала мужчин.

Маргарет Митчелл в молодости.
Маргарет Митчелл в молодости. Фото: www.globallookpress.com

Очаровательной, образованной, остроумной, богатой девушке делали предложение десятки поклонников, но её выбор пал на известного своими любовными похождениями Реда Апшоу. Очень скоро Маргарет поняла, что брак с широкоплечим рыжеволосым красавцем оказался ошибкой. Всего через 10 месяцев после свадьбы девушка развелась — для светской дамы по тем временам процедура крайне унизительная, на которую решались далеко немногие.

Как и героиня своего романа, писательница обладала мужским характером, который проявлялся буквально во всём. Ещё в юности в дневнике девушка писала, что хотела служить в военном училище, но к большому разочарованию юной особы в начале XX века женщин в армию не брали. Тем не менее, выбором профессии Маргарет всё равно отличилась. Она твёрдо решила построить свою карьеру в сфере журналистики, которая в то время считалась исключительно мужским ремеслом.

Когда Маргарет пришла устраиваться в газету «Атланта Джорнал» на должность репортёра, главный редактор даже заявил: «Как леди из хорошей семьи может позволить себе писать об обитателях городского дна и беседовать с разными оборванцами?». Но очень скоро изменил своё отношение к амбициозной девушке. Юная писательница показала, что достойна этого места, заслужив признание читателей и должность ведущего репортёра. В общей сложности для «Атланты Джорнал» Маргарет написала более двух сотен статей, очерков и рецензий. Доказав, что с профессией журналиста легко могут справляться не только мужчины, Маргарет решила посвятить себя семье и оставила работу.

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«Замужняя женщина должна быть, прежде всего, женой. Я — миссис Джон Р. Марш», — заявила писательница вскоре после того, как во второй раз вышла замуж. Её избранник Джон Марш был спокойным, терпеливым, верным человеком — полной противоположностью первого мужа. Но стать обычной домохозяйкой и наслаждаться тихим счастьем семейной жизни Маргарет так и не удалось. В эти годы она писала роман, которому суждено было изменить всю её жизнь.

Женщина-легенда

С 1926 по 1933 год Маргарет работала над книгой, которую, кроме своего мужа, долгое время никому не показывала. Только в 1935 году с рукописью ознакомился представитель крупнейшего американского издательства «Макмиллан», который путешествовал по стране в поисках новых литературных талантов.

Книга «Унесённые ветром» увидела свет в 1936 году и произвела настоящий фурор среди читателей, хотя сама автор такого успеха никогда не понимала. О своём сочинении она отзывалась довольно скромно: «…это, в сущности, простая история об абсолютно простых людях. Здесь нет изысканного стиля, нет философии, минимум описания, нет грандиозных мыслей, нет скрытых значений, никакой символики, ничего сенсационного — словом, ничего из того, что делало другие романы бестселлерами».

Маргарет Митчелл, 1941 год.
Маргарет Митчелл, 1941 год. Источник: Public Domain

Сразу после выхода книги на Митчелл посыпались сотни предложений об интервью, в которых её непременно спрашивали об отношении к своей героине. Писательница раз за разом терпеливо разъясняла журналистам: «Я старалась описать далеко не восхитительную женщину, о которой можно сказать мало хорошего… я нахожу нелепым и смешным, что мисс О’Хара стала чем-то вроде национальной героини, я думаю, что это очень скверно для морального и умственного состояния нации — если нация способна аплодировать и увлекаться женщиной, которая вела себя подобным образом».

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Как бы то ни было, «падшая» женщина из романа Маргарет стала настоящим примером для подражания, а бестселлер принёс своей создательнице Пулитцеровскую премию. Но, помимо славы, на Митчелл обрушились бесконечные финансовые проблемы, которые она старалась решать исключительно сама — в результате здоровье писательницы стремительно ухудшалось. Однако миру не суждено было запомнить Маргарет ни больной, ни пожилой женщиной. Она умерла внезапно, всего в 48 лет — писательницу сбил пьяный водитель, когда они с мужем шли в кино.

Никто не знает, создала бы Маргарет Митчелл ещё один литературный шедевр, если бы прожила долгую жизнь. Но даже один роман сделал имя писательницы знаменитым, а его экранизация принесла ей мировое признание, которое она до последних дней считала незаслуженным наказанием.

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