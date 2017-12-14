Улыбки, селфи и отсутствие Киртоакэ: молдавские либералы отличились на похоронах короля Михая (ФОТО)

Члены Либеральной партии представили фототчет с траурного мероприятия.

На кадрах, выставленных Алиной Зотей и Кориной Фусу, предстают многие другие члены формирования. Некоторые снимки, выложенные Кориной Фусу, возмутили пользователей соцсетей. Так, на одном из фото-селфи, сделанном Алиной Зотей, вид у либералов отнюдь не скорбный, как того требует ситуация: они улыбаются.

На втором снимке, сделанным другим человеком, Зотя удерживается от улыбки, Фусу же – нет. Еще на одном фото совсем не грустная Фусу позирует у дерева.

Впоследствии фото с улыбающимися либералами было удалено со страницы Фусу. Пользователям, которые в комментариях спросили, куда делось фото, ответила Алина Зотя. Она заявила, что скандальный снимок был сделан не на похоронах, и был выставлен ее коллегой по ошибке. Тем не менее, можно заметить, что все “герои” данного снимка одеты абсолютно так, как на похоронах.

Помимо счастливых либералов, заметили пользователи и отсутствие двух главных – председателя Михая Гимпу и его племянника, отстраненного генпримара Кишинева Дорина Киртоакэ. Их нет ни на одной фотографии, на которых запечатлена вся официальная делегация Республики Молдова.

Стоит отметить, что ранее суд Кишинева на несколько дней снял с Киртоакэ судебный контроль, чтобы тот смог посетить похороны короля Михая. Почему градоначальник не появился на церемонии месте со своими коллегами – на данный момент неизвестно.