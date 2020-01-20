Улыбка Балиоза

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Усадьба Балиоза в селе Иванча Оргеевского района постепенно ветшает и разрушается. Неужели и этот исторический памятник мы потеряем, как сотни других по стране? Не намерена ли действующая власть найти средства для реставрации усадьбы? С. Михэешу, Оргеевский район

Усадьба Балиоза в селе Иванча, построенная в XIX веке, была одной из туристических достопримечательностей населённого пункта. В 80-х годах прошлого века здесь был открыт Музей народных промыслов, филиал Национального музея этнографии и истории. Теперь здание заброшено. Об этом известно и нынешнему руководству Министерства образования, культуры и исследований. Осознавая, что восстановление памятника не может быть отложено, профильное ведомство планирует в ближайшее время реставрировать особняк при поддержке иностранных инвесторов. Власти также полагаются на помощь диаспоры.

– Я поручил в ближайшее время найти в архивах все документы, расчёты, которые были сделаны до 2000 годов, чтобы понять реальное положение дел по памятнику, – сказал в комментарии СМИ министр образования Корнелиу Попович. – Мы также проведём техническую экспертизу. На основании этой оценки будет разработан проект реконструкции данного памятника истории и культуры. У этого музея довольно богатые традиции по привлечению инвестиций, а также проектов, финансируемых из международных фондов. Есть и другие резервы – например привлечение инвестиций зарубежной диаспоры.