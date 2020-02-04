Улучшение уровня жизни в сёлах является приоритетом для Минсельхоза

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Повышение уровня жизни в сёлах – приоритет Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды (MADRM), а также Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства (AIPA) в процессе управления фондом субсидий на 2020 год. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции профильный министр Ион Пержу.

– Через Национальный фонд развития сельского хозяйства и сельской среды (FNDAMR) государство обязуется поддерживать агропроизводителей, которые решили инвестировать в строительство теплиц, оросительных систем, создание многолетних насаждений, приобретение сельскохозяйственной техники, развитие животноводческого сектора, органическое земледелие, продвижение продукции, развитие агротуристических пансионатов в сельской местности, создание или расширение ремесленных единиц и т. д., – сказал глава ведомства.

Он уточнил, что заявки на субсидирование постинвестиционных мер могут подаваться с 3 февраля по 31 октября, а для заявок на финансирование мероприятий, призванных повысить уровень жизни в селах, стартапов и т. д. в ближайшее время будет подготовлен регламент, после которого будет объявлено о начале подачи документов, передаёт moldpres.md.

Присутствовавший на мероприятии директор AIPA Вадим Курмей сообщил об организованной 20-31 января информационной кампании, рассказывающей о возможностях финансирования в текущем году через FNDAMR.

– Информационные сессии были проведены во всех районах страны, обучение прошли более 2 120 сельхозпроизводителей, в том числе 620 примаров, потенциальных получателей традиционных и авансовых субсидий. Цель кампании – информирование агропроизводителей, представителей местных властей о возможностях получения доступа к постинвестиционным и авансовым субсидиям для стартапов, а также авансовых субсидий для повышения уровня жизни в сельской местности, – пояснил он.

Размер Национального фонда развития сельского хозяйства на 2020 год составляет один миллиард леев, что больше, чем в 2019 году (950 млн леев) и 2018 году (900 млн леев). Финансовая поддержка, предоставленная сельскохозяйственным производителям в течение года субсидирования, совокупная по всем показателям, не будет превышать сумму в пять миллионов леев на получателя, а для групп производителей сумма финансовой поддержки увеличивается на 50% от суммы разрешенной субсидии.

Агентство по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства возобновило с января и процесс выплаты по заявкам на получение финансовой поддержки на 2019 год, оставшимся без покрытия из-за израсходования средств Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской среды. Субсидирование было возобновлено ​​с вступлением в силу Закона о государственном бюджете на текущий год. По предварительным данным, в 2019 году AIPA получило рекордное количество заявок – 7505 – на получение финансовой поддержки для 4 476 производителей сельхозпродукции на общую сумму более одного миллиарда леев.