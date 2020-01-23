Ультиматум генпримара: Руководство Apă-Canal “переезжает” на очистную станцию, или заявления на стол

0

Начиная с ближайшего понедельника, руководство Apă-Canal Chișinău должно будет работать в здании на станции по очистке сточных вод Кишинева. Об этом в ходе сегодняшнего визита на станцию объявил генпримар столицы Ион Чебан

– Вижу, здесь условия хорошие. С понедельника врио директора Apă-Canal, заместители директора, руководитель юридического отдела и другие ответственные лица переезжают сюда, – или кладут на стол заявления об увольнении по собственному желанию. Также в течение двух недель вы должны предоставить мне всё, что касается этого вопроса. Лето близко, надо решать проблему, – заявил Чебан.

Также на территории учреждения будут установлены камеры видеонаблюдения для строгого контроля за ходом работ.

Как и сообщалось ранее, внедрение проекта по реабилитации очистной станции велось из рук вон плохо: на сегодняшний день проведено около 25% работ вместо положенных 80%.

– Сроки не соблюдаются, оправдания задержек меня не убедили. Все проблемы, о которых я сегодня услышал, – это, на мой взгляд, проблемы компании-подрядчика. Не исключаю, что проблема есть и в руководстве Apă-Canal, в особенности в том, что касается обстоятельств заключения данного контракта во времена предыдущей власти, но это еще будем прояснять, – сказал примар.

Работы проводят компании PASSAVANT ENERGY & ENVIRONMENT GmbH & LUDWIG PFEIFFER Hoch-und Tiefbau GmbH & Co. KG, выигравшие тендер, в котором всего участвовали 15 компаний. Стоимость проекта составляет более 24 миллионов евро. Согласно контракту, проект должен быть завершен 16 июня нынешнего года.