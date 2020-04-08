“Улов” приднестровских спасателей – машина рыбака: в Днестре утонул Nissan (ВИДЕО)

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Житель Бендер собрался порыбачить на Днестре. Однако насладиться рыбалкой ему не удалось – рыбу распугала съехавшая с берега в реку машина.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, инцидент произошёл в среду ранним утром в районе села Парканы. Мужчина приехал порыбачить. Автомобиль припарковал на берегу. В какой-то момент машина стала скатываться со склона и полностью погрузилась под воду. Водитель вызвал спасателей, впоследствии пояснив им, что оставил транспортное средство на нейтральной скорости.

Сотрудники АСП, приехавшие из Бендер, обнаружили, что машина отдалилась от места погружения примерно на 100 метров. К работе подключился водолаз. Он подцепил иномарку к ЗИЛу, и её вытащили на берег.

Спасательная операция продолжалась порядка двух с половиной часов. По факту происшествия проводится проверка. Материалы переданы в ГАИ для разбирательства.

Видео: ТСВ

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