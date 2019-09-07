Улицу 31 августа будут поэтапно перекрывать до конца месяца

Улицу 31 августа будут поэтапно перекрывать до конца месяца

Примэрия муниципия Кишинев сообщает, что в период с 9 по 30 сентября движение по улице 31 августа на участке между улицами А. Щусева и Чуфля будет перекрыто в связи с проведением работ по реабилитации инженерных сетей в исторической части города. 

Ограничения будут введены поэтапно, как следует:

I этап – ул. Сергея Лазо – Сфатул Цэрий – М. Чеботарь – Болгарская – Тигина –  Чуфля, с 9 по 21 сентября. 

II этап – Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони – А. Пушкина – В. Пыркэлаб, с 16 по 21 сентября. 

III этап – В. Александри – М. Эминеску – Армянская – А. Щусева – Чуфля, с 23 по 30 сентября.

Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные указатели или объезжать данную зону.

 

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