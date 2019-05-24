Уличное видеонаблюдение содействует раскрытию преступлений в Чадыр-Лунге

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В муниципии Чадыр-Лунга уличное видеонаблюдение содействует раскрытию совершаемых преступлений. Об этом в рамках своего доклада перед муниципальными советниками говорил начальник сектора №1 инспектората полиции Чадыр-Лунга Михаил Фрунзе.

В 2018 году в секторе №1 было зарегистрировано 322 преступления, из которых раскрыто 234 (72,6%). Раскрыты, но не направлены в прокуратуру 63 уголовных дела. Остаются нераскрытыми 88 преступлений. Фрунзе представил информацию и по преступлениям, зарегистрированным в селах Бешгиоз и Кириет-Лунга, передаёт gagauzinfo.md.

Также было составлено 435 протоколов по различным правонарушениям (в 2017 году было составлено только 342 протокола). Михаил Фрунзе обратил внимание на то, что большую помощь в раскрытии преступлений оказывают записи с камер видеонаблюдения, установленных на различных участках муниципия.

– Благодаря городскому видеонаблюдению нам удалось предупредить и раскрыть ряд серьезных преступлений, таких, как кражи, попытка изнасилования, распространение наркотических веществ и т.д. Для нас это серьезная помощь, и данная инициатива, как показала практика, оказалась очень действенной и полезной для всех, – сказал Михаил Фрунзе.

Напомним, что осенью прошлого года в общественных местах Чадыр-Лунги установлено более 20 видеокамер.