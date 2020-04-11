Уличная торговля овощами и фруктами в Кишиневе: полный список адресов

В период действия чрезвычайного положения (до 15 мая) в столичных секторах разрешена уличная торговля сельхозпродукцией собственного производства, в том числе посадочным материалом и семенами.
Претуры секторов определили места для торговли, которая будет осуществляться ежедневно с 06:00 до 14:00 с обязательным соблюдением мер предотвращения распространения инфекции COVID-19 (при использовании масок, перчаток и соблюдении безопасного расстояния между торговцами). Список мест, где разрешена торговля сельскохозяйственной продукцией, на своей странице в соцсети опубликовал генеральный примар Кишинева Ион Чебан.
Сектор Ботаника:
бул. Куза-Вода, 30/1 – пересечение с ул. Индепенденцей; бул. Траян – пересечение с ул. Индепенденцей, 48; ул. Матей Мило – пересечение с бул. Дачия; шос. Мунчешть, 170.
Сектор Буюканы:
ул. О. Гибу, 9; Каля Ешилор, 61/2; Каля Ешилор, 11.
Сектор Центр:
ул. Яловень, 94; Гренобля, 165/4; Измаил 90 (парковка); Н. Тестемицану, 13 (парковка); шос. Хынчешть, 86 (парковка).
Сектор Чеканы:
ул. Волунтарилор, 15.
Сектор Рышкановка:
ул. Мирон Костин, 13/1; ул. А. Дога, 33.
Также ежедневно с 06:00 до 17:00 будет разрешена оптовая торговля сельскохозяйственной продукцией, посадочными материалами, семенами и домашним скотом на территории, расположенной по адресу Кэрбунарь, 9, находящейся в ведении МП “Центральный рынок”, при условии соблюдения санитарных норм (расстояние между торговыми единицами – минимум 3 м).
Уличная торговля этого типа в любых других местах запрещена, отметил генпримар, а нарушителей ждут санкции.
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