Уличная торговля куличами: продавцы должны быть в перчатках и масках

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С 15 по 18 апреля производители смогут торговать в Кишинёве упакованными хлебобулочными изделиями, такими как пасхальные куличи, калачи и прочее. Торговля будет осуществляться с 07:00 до 16:00, в автомагазинах или палатках, в специально оборудованных местах, обозначенных претурами секторов и примариями пригородов.

Соответствующее решение было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям. Как сообщил секретарь комиссии Адриан Талмач, места продажи хлебобулочных изделий могут совпадать с местами, которые были выделены для торговли овощами, но претуры секторов могут подыскать и другие места. Важно, чтобы продукция была в упаковке и поставлялась от производителя. Продавцы в обязательном порядке должны быть в перчатках, масках, а также соблюдать дистанцию не менее трёх метров друг от друга.

Чтобы получить разрешение, пишет ipn.md, производитель должен посетить претуру сектора. Ограничения на количество выдаваемых разрешений отсутствуют.

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