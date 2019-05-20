Улица в центре столицы перекрыта на месяц: как будет ездить общественный транспорт

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Примэрия муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 20 мая по 20 июня будет частично перекрыто дорожное движение на улице Б. Бодони в периметре между улицами К. Тэнасе и П. Рареш, 18.

По данным пресс-службы ведомства, такое решение было принято в связи с проведением работ по ремонту теплосетей в данной зоне. Так как дорожное движение будет частично перекрыто, маршрут рейсового микроавтобуса №192 будет реорганизован следующим образом:

Туда – с улицы Иерусалим на бул. Г. Виеру, ул. Албишоара, а далее – по ранее установленному маршруту.

Водителей призывают соблюдать временно установленные дорожные знаки.