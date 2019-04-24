Улица Тигина в центре столицы останется перекрытой до середины мая

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Ограничение движения на столичной улице Тигина, на участке между бульваром Штефан чел Маре и улицей 31 августа, продлено до 15 мая.

Соответствующее распоряжение подписал вице-примар Нистор Грозаву, пишет ipn.md. По данным муниципальных властей, ограничения связаны с продолжением работ в рамках реабилитации коммунальных систем из Пакета II – ул. 31 августа, ул. Тигина, ул. Александру чел Бун. Движение общественного транспорта будет реорганизовано по соседним улицам. Водителей, пересекающих этот район, просят соблюдать временные дорожные знаки.

Напомним, что дорожное движение по улице Тигина в столице, на участке между бульваром Штефан чел Маре и улицей 31 августа, было приостановлено в начале февраля. Тогда в этой зоне начались работы по восстановлению водопроводных и канализационных сетей.