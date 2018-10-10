Украсть за неделю: рыбничанин совершил сразу три ограбления всего за несколько дней

Деньги, продукты и сигареты пропали из магазина села Воронково в ночь на 30 сентября. Неизвестный проник в помещение, проломив кровлю. 54-летняя хозяйка торговой точки написала заявление в милицию.

А 4 октября в Рыбницкий ОВД тревожное сообщение поступило от главы госадминистрации села Большой Молокиш. Обокрали сберкассу, размещённую в здании сельского совета. Злоумышленник пробрался через незапертое окно с тыльной стороны строения. Взломал две входные двери в сберкассу и замок металлического сейфа. С собой унёс 4693 рубля ПМР.

Еще одно заявление, на сей раз о хищении из магазина села Красненькое, поступило в дежурную часть утром 6 октября. 48-летний предприниматель рассказал, что неизвестный, отжав замок металлопластиковой двери, проник в торговый зал. Похитил сигареты, продукты питания и 1700 рублей ПМР.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 8 октября. Им оказался нигде не работающий 23-летний рыбничанин. Часть похищенного имущества милиционеры изъяли в съёмной квартире, где проживал данный гражданин.

В настоящее время оперативники проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений. Территориальным УСК возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.