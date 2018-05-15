Украсть за 17 секунд: два грабителя проникли в магазин техники и взяли себе по телефону (ВИДЕО)

Инцидент произошёл в магазине бытовой техники, расположенном в центре столицы на бульваре Юрия Гагарина.

По данным полиции, поймать преступников пока не удалось, они действовали очень быстро и ухитрились похитить имущество всего за 17 секунд, передаёт canal3.md. После проникновения в здании сработала сигнализация и на место происшествия прибыли сотрудники частного охранного агентства, однако злоумышленников и след простыл. Было установлено, что дверь центрального входа была взломана.

Прибывшей на место ЧП полиции удалось получить запись с камер наружного видеонаблюдения, на которой видно, как двое неизвестных человека в капюшонах проникли в здание, забрали телефоны и скрылись в неизвестном направлении. Цена украденного имущества варьирует от 6 000 до 19 000 леев.

По факту кражи было заведено уголовное дело. Органы правопорядка предпринимают все необходимые меры для выявления злоумышленников и привлечения их к ответственности.