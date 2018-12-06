Украшения на миллионы евро: задержана группа молдаван, грабившая дома богатых немцев

Криминальная группа, состоящая из граждан Молдовы, специализирующаяся на кражах из богатых домов в Германии, Италии и Австрии, была раскрыта сотрудниками Национального инспектората расследований совместно с прокурорами по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), а также при участии прокуроров и полицейских из Гамбурга, Германии и Европола.

Участники криминальной группы проникали в жилища богатых иностранцев через крышу и выносили из домов только особо ценные вещи и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба исчисляется десятками миллионов евро.

В настоящее время на территории Республики Молдова задержаны двое человек. Ещё несколько участников преступной группы разыскиваются за пределами страны, передаёт realitatea.md.