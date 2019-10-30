Украшения, косметика, одежда и обувь – несколько партий контрабандных товаров изъяли на таможне (ФОТО)

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Сотрудники Таможенной службы обнаружили и изъяли несколько партий контрабандных товаров. Среди них – косметика, пиротехнические изделия, ювелирные изделия из золота, а также одежда и обувь.

В первом случае была задержана партия одежды и обуви, обнаруженная при въезде в страну на КПП “Костешты”. В результате проверки микроавтобуса с 5 пассажирами сотрудники таможни изъяли более 100 единиц одежды без подтверждающих документов.

Второй инцидент произошёл на КПП “Паланка”. Среди багажа одного из пассажиров микроавтобуса таможенники обнаружили золотые украшения без документов о происхождении.

Два других случая были зафиксированы в Международном аэропорту Кишинёва, в ходе регистрации багажа пассажиров, прилетевших из Москвы и Минска. Так, сотрудники таможни изъяли, в общей сложности, более 1 000 единиц косметических средств.

В другом случае сотрудники таможенного поста “Крива-1” обнаружили в автобусе “Чернэуць-Кишинёв” пиротехнические объекты в больших количествах, на которые водитель не смог представить подтверждающих документов.

В соответствии с действующим законодательством все товары были изъяты и отправлены в специализированные подразделения Таможенной службы.