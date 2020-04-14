Украли запчасти для своего авто: дерзкую кражу раскрыли по горячим следам

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В милицию обратился 23-летний житель Тирасполя с заявлением о краже деталей из автомобиля. Владелец оставил Mercedes на стоянке у одного из автосервисов. На машине поместил объявление о продаже.

Вскоре удалось установить личности подозреваемых, пишет mvdpmr.org. Как оказалось, речь идёт о 20-летних студентах из Бендер. Одному из них принадлежал Mercedes точно такой же модели. Выяснилось, что незадолго до кражи они видели продающееся авто.

По словам злоумышленников, Mercedes был не заперт. Парни похитили магнитолу, внутреннюю обшивку двери и багажника, зеркало заднего вида, запирающее устройство капота и другие детали.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемые взяты под стражу, ведётся разбирательство.

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