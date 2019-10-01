Украли у ребёнка велосипед: столичная полиция просит помощи граждан в поиске злоумышленников (ВИДЕО)

Украли у ребёнка велосипед: столичная полиция просит помощи граждан в поиске злоумышленников (ВИДЕО)

Сотрудники полиции сектора Ботаника разыскивают молодых людей, попавших на камеры наблюдения. 3 августа они украли велосипед у 8-летнего ребёнка.

Инцидент произошёл на ул. Индепенденцей сектора Ботаника. Подозреваемые отобрали у несовершеннолетнего синий велосипед модели “Азимут”, после чего скрылись в неизвестном направлении. Нанесённый ущерб составляет 1 800 леев.

По факту ограбления было возбуждено уголовное дело. Согласно действующему уголовному законодательству, виновным грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.

Граждан, узнавших подозреваемых, просят сообщить информацию по телефонам: 060 082 335 или 112. Конфиденциальность источников информации гарантируется.

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