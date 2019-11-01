Украли у прохожего банковскую карту и сняли деньги: полиция разыскивает преступников (ВИДЕО)

Украли у прохожего банковскую карту и сняли деньги: полиция разыскивает преступников (ВИДЕО)

Полиция сектора Центр разыскивает двоих мужчин, подозреваемых в совершении кражи. 24 октября, находясь на бул. Кантемир, молодые люди украли у 46-летнего мужчины банковскую карту.

Впоследствии с украденной банковской карты были сняты денежные средства, которыми злоумышленники оплачивали покупки. Ущерб потерпевшей стороне составил 5 240 леев.

В этой связи было возбуждено уголовное дело за кражу. В соответствии с действующим законодательством, злоумышленникам грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.

Всех, кто узнал мужчин на изображениях, просят сообщить в полицию по номеру телефона: 069 880 553. Конфиденциальность источников информации гарантируется.

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