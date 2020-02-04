Украли монитор и телефон: в столице разыскивают двух злоумышленников (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Центр разыскивают двух граждан, подозреваемых в кражах.

В первом случае мужчина украл из столичного офиса монитор. Воспользовавшись тем, что помещение было открыто и никого не было внутри, мужчина вынес имущество и скрылся в неизвестном направлении. Нанесённый ущерб составил 8 000 леев. Узнавших подозреваемого просят позвонить по номерам: 060 275 017, 068 923 117.

Во втором случае подозреваемый, находясь внутри торгового центра, расположенного на улице Арборилор, украл со стола оставленный без присмотра мобильный телефон. Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения. Ущерб, оценённый жертвой, составил 2 500 леев. Располагающих какой-либо информацией по этому поводу просят позвонить по телефону: 068 423 583.

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