Украли и обменялись: несовершеннолетних из Приднестровья подозревают в краже мобильных телефонов

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Двое несовершеннолетних жителей Григориопольского района поменялись телефонами. Мама одного из них изучила “обновку” сына. Его приятель уверял, что телефон подарил ему отец. Однако просмотрев контакты, женщина заподозрила, что устройство принадлежит другому человеку.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, законная владелица и не подозревала, что её телефон был украден, а затем обменян. В дальнейшем выяснилось, что из частного дома в селе Карманово был похищен не один, а 3 мобильных телефона. 40-летняя собственница пропавших телефонов заявила в милицию.

В краже подозреваются трое родных братьев в возрасте от 9 до 11 лет, проживающих в этом же селе. В чужой дом они проникли без труда: ребята знали, что дверной замок сломан.

В настоящее время производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели. Похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшей.