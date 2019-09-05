Украли деньги, золото и оружие: одного из преступников задержали по горячим следам (ВИДЕО)

Украли деньги, золото и оружие: одного из преступников задержали по горячим следам (ВИДЕО)

2 сентября в полицию ИП Флорешты поступила информация о краже в особо крупных размерах. В Маркулештах неизвестные лица, взломав замок, проникли в дом в отсутствие владельцев и вынесли из сейфа 52 500 евро, 158 000 леев, золотые украшения, навигатор, и 2 пистолета. Затем преступники скрылись в неизвестном направлении.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых. Им оказался 42-летний житель Каларашского района. Задержание происходило 3 сентября совместно с сотрудниками полиции ИП Флорешты и Калараш, а также при содействии сотрудников Fulger.

В результате обыска в доме подозреваемого были обнаружены и изъяты некоторые из похищенных товаров. В настоящее время принимаются меры для выявления и задержания других участников преступления.

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