Украли даже фиксированный телефон: замаскированные воры ограбили дом в Штефан-Водэ и избили хозяйку

Украли даже фиксированный телефон: замаскированные воры ограбили дом в Штефан-Водэ и избили хозяйку

61-летняя жительница села Тудора Штефан-Водского района пережила ужас минувшей ночью, когда к ней в дом ворвались грабители.

Трое замаскированных мужчин проникли в помещение через окно, после чего украли её золотые украшения и деньги. Данную информацию подтвердила пресс-секретарь Инспектората полиции Штефан-Водэ Корина Репещук, передаёт publika.md.

– С помощью ленты они обездвижили хозяйку дома, а затем, угрожая применить физическую силу, украли все золотые украшения, деньги, мобильный телефон и даже фиксированный. Сумма материального ущерба устанавливается, – сообщила пресс-секретарь ИП Штефан-Водэ.

Примечательно, что женщина проживает в доме одна. Спустя несколько часов ей удалось себя вызволить, после чего она побежала к соседке и позвонила в полицию.

Органы правопорядка ещё не установили личности подозреваемых.

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