Украл золотые украшения на 185 000 леев: вор проведёт 7 лет за решёткой

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) объявила сегодня о вынесении судебного приговора в отношении мужчины, укравшего из ювелирного магазина 21 золотую цепочку стоимостью более 185 000 леев. Его приговорили к 7 годам лишения свободы.

32-летний обвиняемый вместе с двумя другими членами ОПГ в феврале 2016 года вошли в ювелирный магазин, расположенный на бульваре Штефана чел Маре. Мужчины в масках были вооружены пистолетом и молотком. Угрожая сотрудникам, они разбили витрину и украли золотые цепочки.

Подсудимый, объявленный в розыск, был задержан в июле 2019 года. Согласно приговору суда, вынесенному 4 ноября, мужчина был признан виновным в совершении ограбления. Поскольку он заключил соглашение о признании вины с судом, его приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в тюрьме закрытого типа.