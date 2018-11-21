Украл, выпил, в тюрьму: воры вынесли стальной трос из порта в Бендерах и пропили его

50 метров стального троса было похищено с территории бендерского речного порта в ночь на 8 октября. Сумма материального ущерба превысила 3500 рублей ПМР. В совершении кражи подозреваются двое ранее судимых горожан 31 года и 40 лет.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в ходе разбирательства сотрудникам милиции стало известно, что трос находился на пришвартованной у берега барже. Под покровом темноты воры унесли криминальную добычу, а утром сдали её в ближайший пункт приёма металлолома. На вырученные деньги они приобрели алкоголь и продукты питания.

На днях подозреваемые были задержаны. Они сознались в содеянном.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.