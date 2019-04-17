Украл, выпил, в тюрьму: вор-рецидивист попался на краже металлических изделий

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С заявлением в милицию обратилась 34-летняя жительница Рыбницы. По словам женщины, какое-то время её не было на дачном участке, расположенном в с. Воронково. В этот период неизвестный украл с территории металлические изделия: алюминиевую сетку, трубы, 40-литровый бидон, уголки и очиститель для ног.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в ходе оперативно-розыскных мероприятий участковым инспектором был найден мужчина, совершивший хищение. Им оказался ранее судимый житель села. Он проник на территорию дачного участка, размотав проволоку на калитке.

Похищенное 58-летний мужчина сдал в пункт приёма металлолома. Выручку потратил на спиртное.

По данному факту проводится проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.