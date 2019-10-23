Украл велосипеды на 10 тысяч леев: рецидивисту грозит до 4 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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Следователи Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали 35-летнего мужчину из Фалешт, подозреваемого в совершении серии краж. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и незаконный оборот наркотиков.

По данным пресс-службы столичной полиции, 14 сентября в дежурную часть обратилась 37-летняя женщина, которая сообщила, что из общего холла дома в Ставченах, где она проживает, был украден велосипед стоимостью 2 500 леев. Ещё три подобных случая были зарегистрированы также в коммуне Ставчены. Общая сумма ущерба, нанесённого владельцам имущества, составила 10 000 леев.

В результате следственных мероприятий украденные велосипеды были найдены на одном из столичных рынков, где подозреваемый продавал их по символическим ценам – от 300 до 400 леев. Имущество было изъято и возвращено законным владельцам. «Бизнесмен» признал свою вину.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.