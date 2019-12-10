Украл у подростка телефон: полицейские поймали уличного вора (ВИДЕО)

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Следователи Инспектората полиции сектора Рышкановка в Кишинёве задержали 20-летнего жителя Кагула, подозреваемого в уличной краже.

По данным пресс-службы столичной полиции, 8 ноября в дежурную часть обратились родители 13-летнего подростка, у которого украли телефон. На место происшествия прибыла оперативная группа. Было установлено, что неизвестный подошёл к ребёнку и отобрал у него телефон Xiaomi MI A2, стоимость которого составляет 3 700 леев. Инцидент произошёл на улице Албишоара.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. В ходе допроса он признал свою вину и рассказал полицейским, что продал телефон за 1 800 леев, после чего потратил деньги. Стоит отметить, что ранее молодой человек привлекался к ответственности за подобные преступления.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемого арестовали на 30 дней. Ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.