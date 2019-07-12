Украл у подростка телефон и убежал: в столице задержали рецидивиста (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Ботаника задержали 28-летнего жителя Оргеевского района, который украл у несовершеннолетней мобильный телефон.

Инцидент произошёл вечером 1 мая. В полицию обратились родители 16-летней пострадавшей. Девушка рассказала, что, в то время, когда она возвращалась домой по бульвару Траян, к ней подбежал неизвестный, выхватил из рук мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении. Сумма причинённого ущерба оценивается потерпевшей стороной в 8 000 леев.

Вскоре подозреваемый был опознан и задержан. Мужчина признался в содеянном и в подробностях рассказал, как именно украл телефон, а затем продал его по символической цене в 1 000 леев. Ранее задержанный также привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Согласно действующему законодательству, нарушителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.