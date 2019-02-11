Украл у одной, чтобы подарить другой: в столице задержан юный грабитель (ВИДЕО)

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Полицейские задержали 17-летнего жителя Штефан-Водского района, который украл телефон у 34-летней жительницы столицы.

Как сообщает пресс-служба Инспектората полиции Кишинёва, инцидент произошёл в декабре прошлого года на улице Александру чел Бун. Молодой человек подошёл на улице к жертве и выхватил у неё из рук телефон марки Xiaomi, в чехле которого находилась ещё банковская карта и наличные денежные средства. Таким образом преступник нанёс ущерб пострадавшей в размере 2 900 леев.

В связи с этим правоохранительные органы инициировали ряд следственных мероприятий, направленных на задержание злоумышленника. Спустя некоторое время местонахождение подозреваемого было установлено, в результате чего молодой человек был задержан и сопровождён в Инспекторат полиции. В ходе допроса юноша признался, что украл телефон для того, чтобы сделать подарок.

Молодой человек находится на данный момент на свободе, но в его отношении было возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана, то юноше грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.