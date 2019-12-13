Украл у незнакомца телефон: правоохранители задержали подозреваемого и провели обыски в его доме (ФОТО, ВИДЕО)

Украл у незнакомца телефон: правоохранители задержали подозреваемого и провели обыски в его доме (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Пограничной полиции в сотрудничестве с прокуратурой Кишинёва 11 декабря провели обыски в доме подозреваемого в совершении ограбления в столичном аэропорту. В результате были обнаружены и изъяты товары, происхождение которых подозреваемый не смог объяснить.

Согласно первичной информации, в конце ноября сотрудники Пограничной полиции были уведомлены об ограблении, совершённом у входа в аэропорт. Как выяснилось, у пострадавшего отобрали мобильный телефон, который тот пытался продать.

Впоследствии подозреваемый, 42-летний житель столицы, был опознан. В результате обыска в его доме были обнаружены предметы, добытые в результате преступных действий. На слушании мужчина признал свою вину, сообщив, что украденный телефон поменял на планшет. На другие товары, найденные в доме, гражданин не смог представить документы о происхождении.

Если вина подозреваемого будет доказана, мужчине грозит тюремный срок от 5 до 7 лет со штрафом в размере от 850 до 1 350 условных единиц.

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