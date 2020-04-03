Украл телефон у собственной матери: жителю столицы грозит до 7 лет тюрьмы (ВИДЕО)

0

31-летний кишиневец был задержан сотрудниками полиции сектора Чеканы за совершение ограбления.

1 апреля к правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что у неё украли мобильный телефон. Выяснилось, что потерпевшая проживала в квартире со своим сыном. В результате ссоры мужчина забрал у матери телефон стоимостью 3 000 леев и скрылся в неизвестном направлении.

Вскоре подозреваемый был задержан и сознался в содеянном. Ранее нарушитель попадался в руки правоохранителей за аналогичные преступления и воровство. Согласно действующему уголовному законодательству, мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.